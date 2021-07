Teploty v příštích dnech vyšplhají přes třicítku, meteorologové očekávají bouřky

Nad třicet stupňů Celsia by se měl alespoň v části Česka teploměr dostávat od úterka do pátku. Přeháněk a bouřek by mělo být víc zejména ve čtvrtek a v pátek, kdy se mohou ojediněle vyskytnout přívalové srážky, kroupy a vítr s nárazy o rychlosti až kolem devadesáti kilometrů v hodině.

„Do konce července očekáváme návrat k normálním hodnotám charakteristickým pro tuto roční dobu. Předpokládáme, že období do začátku srpna 2021 bude na našem území jako celek teplotně průměrné,“ uvádí ČHMÚ v měsíčním výhledu. Poslední červencový týden může podle meteorologů přinést chladnější počasí s nižšími teplotami, než je v této části roku obvyklé.

Průměrný bude podle výhledu zbytek měsíce i co do srážek. „Během celého července se očekávají četnější srážky většinou ve formě přeháněk a bouřek. Týdenní úhrny srážek se budou pohybovat kolem dlouhodobého normálu, přičemž nejvyšší úhrn srážek by měl spadnout v posledním červencovém týdnu,“předpokládají meteorologové.