Kolony na dálnicích zdržují odjezdy na prázdniny. Od večera až do pondělí bude zavřená část D1

Začal prodloužený víkend a zároveň první víkend prázdnin. Zdržení hrozí řidičům hlavně na příjezdu do Prahy od severu, protože je dálnice D8 zúžená do jednoho pruhu, kolona je také na dálnici D1 směrem z Prahy, pomalu se jede až ke zúžení u Mirošovic. Kdo ovšem chce po D1 o víkendu projet, musí tak učinit do večera. Od 20 hodin bude mezi 21. a 34. kilometrem uzavřena, zůstane tak celou neděli a téměř celé pondělí – až do večera.