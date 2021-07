Muž, který v Českých Budějovicích držel rukojmí, jde do vazby. Bude ve věznici mimo jižní Čechy

Do vazby poslal soud muže, který ve středu zadržoval v obchodě v Českých Budějovicích ženu. Muže po několikahodinovém vyjednávání zadržela policie. Žena, kterou držel, utrpěla zranění. Policisté jej obvinili z trestného činu braní rukojmí, za to mu hrozí až dvanáct let vězení.