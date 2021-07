Turisté vyrážejí na prodloužený víkend, železniční dopravci přidávají spoje hlavně na Slovensko

Češi už začali po železnici vyrážet také do Chorvatska. RegioJet prodal na své linky do této oblíbené prázdninové destinace desítky tisíc lístků. „Na další dny je kapacita spojů vyprodaná. Prodali jsme celkem téměř 70 tisíc jízdenek na spoje z a do Chorvatska. To je více než za celou sezonu v loňském roce, kdy počet jízdenek přesáhl 60 tisíc,“ uvádí dopravce v tiskové zprávě.

Celkem společnost počítá, že letos překoná počet 100 tisíc na chorvatských linkách. Dopravce také reagoval na změnu podmínek vstupu do této země a otevřel znovu své testovací místo na pražském hlavním nádraží.

I přes uvolněnější epidemiologickou situaci ale ve vlacích zůstávají stejná protikoronavirová opatření jako dosud. Cestující tak musejí mít respirátor a dodržovat podmínky okolních států, do kterých směřují.