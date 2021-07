Zájem o zbrojní průkazy je velký. Jejich získání komplikovala pandemická opatření

Uchazeči, kteří chtějí zbrojní průkaz, ho většinou potřebují pro výkon povolání. „Jsou to třeba lidé, kteří se ucházejí o práci v bezpečnostní agentuře nebo u obecní policie jako strážníci. Další chtějí sportovat, bránit se zbraní, nebo jsou to sběratelé,“ uvedl zkušební komisař.

Plno je kromě střelnic i u odborných zkoušek. „Zkoušky jsou teď neustále, co polevila opatření,“ řekl České televizi zkušební komisař Jan Skalický. „Zájem o zbrojní průkaz ze strany občanů je velký, ale ta opatření způsobila zdržení,“ dodal Skalický.

Podle dat Policejního prezidia počet držitelů zbrojního průkazu roste už několik let. „Letošní mírný propad je v důsledku omezeného organizování zkoušek a příprav na ně. Je ale předpoklad, že v průběhu roku bude tento schodek novými držiteli dorovnán,“ uvedl Moravčík.

Odborné zkoušky: Větší zájem ale i neúspěšnost

Ještě do minulého roku podle dat policie úspěšně prošlo zkouškou 60 až 70 procent uchazečů. V tomto roce je neúspěšnost o 20 až 30 procent vyšší. V praktické části, tedy manipulaci se zbraní a střelbě, za to může pandemie a kvůli ní zavřené střelnice. „Lidé jsou špatně připravení, protože si nemohli zaplatit instruktora na střelnici, který by s nimi trénoval,“ uvedl první z důvodů Skalický.

V teoretické části za to může změna testových otázek. „30. ledna došlo k novele zákona o zbraních a vyžádalo si to změnu přibližně čtvrtiny testových otázek. Ne všichni to čekali, a ne všichni se učili ty nové otázky,“ doplnil zkušební komisař.