Arenberger už nebude projímat vinohradské nemocnici svůj sklad. Možný střet zájmů vyřešil, říká Vojtěch

Arenberger k tomu konstatoval, že se nechal přesvědčit právníky, že to není žádný problém, přestože sám měl pochybnosti, že to nevypadá dobře. „Ten nájem je stále bezkonkurenčně nejnižší v té oblasti za tuto službu,“ dodal. Digitalizace nemocničního archivu se podle ředitele nyní možná aspoň urychlí.

V květnu Arenberger rezignoval na ministerskou funkci. Prohlásil, že to bylo kvůli mediálnímu tlaku, který doléhal i na jeho rodinu. Média v předcházejících týdnech vznesla pochybnosti o jeho majetku, pronájmu jeho nemovitosti nemocnici, kterou vedl, a zisku z klinických studií, které plynuly do jeho soukromé praxe místo nemocniční klinice.

Arenberger je také jediným ředitelem fakultní nemocnice, který nemá bezpečnostní prověrku. Vojtěch po svém nástupu trval na tom, aby o ni požádal, což učinil.

„Pokud proběhne proces udělení bezpečnostní prověrky, i to je určitý obraz toho, jestli má člověk nějaký škraloup, nebo nikoliv. Jsem dalek toho, abych hodnotil pouze na základě mediálních zpráv,“ řekl ministr už v květnu k tomu, jestli by měl Arenberger dál vést vinohradskou nemocnici, do jejíhož čela se vrátil po odchodu z ministerstva.