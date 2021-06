Jestli mohl být Stříž náměstkem, může být i nejvyšším státním zástupcem, říká Gerloch. Pospíšilovi vadí vazba na minulý režim

Pospíšil nicméně ještě dodal, že by se mělo jednat o dočasné zastoupení a napevno by měla vybrat nejvyššího státního zástupce vláda, která vzejde z říjnových voleb.

I podle Gerlocha by rozhodnutí nemělo být odkládáno. „Je věcí vlády, aby to projednala v relativně krátké době,“ zmínil Gerloch.

Pospíšil kritizuje vládu, že nevybrala ani dočasného kandidáta, který by nejvyšší státní zastupitelství řídil. „Není možné to nechat jen tak ležet,“ řekl. „Vláda měla odsouhlasit, nebo odmítnout návrh Marie Benešové (za ANO),“ podotkl Pospíšil.

Novela o státním zastupitelství

Jednou z priorit ministryně spravedlnosti Benešové měl být nový zákon o státním zastupitelství. V tomto volebním období na něj ale zřejmě nedojde. Zákon se přitom chystá přes deset let. Sám Pavel Zeman prohlásil, že z novely zůstalo torzo. „Jedenáct let je ten zákon připravený a žádný ministr ho nebyl schopen dokončit,“ uvedl Pospíšil.



Podle Gerlocha by se měla změnit ústava, aby spadalo do soudní moci a nikoliv do výkonné. „Pokud posilovat nezávislost státního zastupitelství, nesmí být součástí moci výkonné. Buď ať se přidá do moci soudní, nebo ať se udělá zvláštní hlava, jako je Česká národní banka nebo NKÚ,“ uzavřel.