V úterý bude na Moravě přes 31 stupňů, v noci se ale očekávají bouřky a hrozí povodňová bdělost

Kvůli komplikovanému počasí, které se v úterý očekává, budou v platnosti tři výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Kromě vysokých teplot se očekávají silné bouřky s přívalovým deštěm, silným větrem a krupobitím. Horší situace bude v Čechách, kde se očekávají úhrny deště až 60 mm i během krátké doby.

Pro Prahu, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký a Královéhradecký kraj platí od úterních 20:00 do středečního rána upozornění před vysokým nebezpečím velmi silných bouřek. Vítr při nich může dosáhnout v nárazech až 90 kilometrů v hodině.

Aktuálně vydaná #vystraha na:

➡️vysoké teploty

➡️silné a velmi silné bouřky.

Detaily výstrahy na https://t.co/EEh5QxnJea, nebo v mobilní aplikaci ČHMÚ. Další vývoj budeme upřesňovat. pic.twitter.com/Ul2JFVkvmX — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) June 28, 2021

Podle meteorologů se tak mohou rozvodnit řeky. ČHMÚ proto vydal výstrahu povodňové bdělosti, která bude platit do středy 12:00. V některých místech by hladiny mohly vystoupat na první povodňový stupeň. Lidé by se tak měli vyvarovat koupání či plavbě na lodí na tocích zmíněných krajů.