SLEDUJTE: Poslední rozloučení s herečkou Libuší Šafránkovou

V kostele je vystavena rakev ze světlého dřeva, na které je postaven růžový taneční střevíček připomínající zřejmě nejslavnější roli Šafránkové, titulní postavu z filmové pohádky Tři oříšky pro Popelku. Z obou stran rakve jsou věnce věnované Národním divadlem a Činoherním klubem. Lidé během dne přinášejí květiny a podepisují se do kondolenční knihy.

Věnce lemují také příchod do kostela po schodech, jsou mezi nimi poděkování od mnoha divadel, pražské FAMU, karlovarského festivalu, premiéra Andreje Babiše (ANO) či prezidentského páru Miloše a Ivany Zemanových. Za budovou vzniklo také pietní místo, kam lidé již v minulých dnech nosili svíčky a květiny. V pátek byl kostel pro tiché rozloučení s herečkou, která zemřela 9. června ve věku 68 let, otevřen do 14:00. Smuteční mši mohou lidé sledovat před kostelem na velkoplošné obrazovce.

Zádušní mše a uložení na hřbitově se uskuteční o týden později 2. července v jejích rodných Šlapanicích u Brna. Oblíbená herečka Šafránková, známá hlavně jako filmová Popelka, zemřela po dlouhé nemoci. Ztvárnila mnoho filmových i divadelních rolí, zejména v pražském Činoherním klubu. S láskou, obdivem a úctou na ni vzpomínají herečtí kolegové i filmoví a divadelní režiséři.