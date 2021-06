Poslanci mají na programu přes 500 bodů, do konce období jim přitom zbývají necelé čtyři měsíce

Zákon je před třetím čtením i v pořadu řádné schůze. Stejně jako zavedení digitální daně, elektronizace zdravotnictví nebo návrh na pětitýdenní dovolenou. A další z témat na červencovou schůzi je navýšení důchodů. Vláda chtěla zkrácené jednání, které ale vetovaly opoziční kluby. Zákon tedy teprve ve středu prošel prvním čtením.

„Určitě se to stihne tak, jak jsme to stihli u rouškovného, my jsme zkrátili lhůty a myslím si, že do konce července bude jasno, alespoň co se týká Poslanecké sněmovny,“ doufá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Jasno by mohlo být i u zákonů vrácených Senátem, a to navýšení přídavků na děti nebo navázání platů učitelů na průměrnou mzdu. Jako jeden z prvních bodů by ale poslanci mohli dokončit zákon v legislativní nouzi, který má během podzimních voleb umožnit hlasování lidem v karanténě nebo izolaci.