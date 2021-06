Advokát Teryngel má zaplatit milion korun kvůli úplatku pro soudce Sováka

Teryngel už dříve podle serveru SeznamZprávy řekl policii, že předal Sovákovi peníze, protože chtěl jeho přímluvu, aby si jiný soudce vrchního soudu v Praze podrobně prostudoval konkrétní spis. Sovák nakonec podle policie nedokázal požadovanou službu zařídit a Teryngelovi peníze vrátil.

Zatímco oba muži původně vinu odmítali, advokát se posléze přiznal. Teryngel médiím po svém zadržení řekl, že je stíhaný za nepřímé úplatkářství se sazbou do dvou let vězení. Sovákovi hrozí za korupci až 12 let.

Teryngelovo počínání je jen jednou z částí Sovákova případu. Soudce je stíhaný za to, že nerozhodoval nezávisle, spravedlivě a nestranně. Podle vyšetřovatelů si tak počínal zejména kvůli slibům protiplnění od svého přítele, spoluobviněného podnikatele Milana Bíby. Policie řeší mimo jiné to, zda chtěl Sovák úplatek 50 milionů korun za mírnější trest pro stavební společnost Metrostav. Soudce trvá na tom, že úplatky nebral.