V úterý přibylo 131 případů covidu, o třetinu méně než před týdnem

I když se situace s koronavirem vyvíjí optimisticky, nelze zopakovat chyby z loňského léta, řekl na úterní bezpečnostní konferenci premiér Andrej Babiš (ANO). Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) loni čelil kritice za to, že po Babišově tlaku umožnil letní rozvolnění protiepidemických opatření, čímž uvolnil cestu pro rychlý nástup podzimní, mnohem tragičtější vlny epidemie. Premiér opakovaně popřel, že by to byl on, kdo tlačil na rychlejší rušení restrikcí.

Nejvyšší správní soud zpětně označil za nezákonná další tři protiepidemická opatření, která platila letos v dubnu. Dvě z nich se týkala regulace maloobchodu, kdy stát podle soudu neměl pravomoc prodejny uzavřít, ale pouze omezit jejich provoz. Podobně argumentoval i v případě výuky na prvním stupni základních škol, která byla jen rotační.

Překračování kompetencí a nedostatečné odůvodnění vytkl soud ministerstvu zdravotnictví opakovaně. Za dobu trvání epidemie soud tak označil za nezákonná už zhruba dvacet opatření.