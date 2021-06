Do zdravotnictví zamíří víc peněz. Měsíční platba za státní pojištěnce vzroste o 200 korun

K takzvaným státním pojištěncům patří důchodci, děti, studenti, nezaměstnaní a vězni a vláda podle ministrů k opětovnému růstu pojistného přistupuje proto, aby sanovala výdaje českého zdravotnictví v koronavirové pandemii. Náklady na léčbu totiž vyčerpaly většinu rezerv zdravotních pojišťoven.

„Je to důležitý krok ke stabilizaci celého systému. Zažil si své,“ prohlásil po jednání se Schillerovou Vojtěch, podle kterého vydal systém veřejného zdravotního pojištění na boj s covidem zhruba jednapadesát miliard korun. „Potřebujeme se vrátit do stabilní roviny pro celé zdravotnictví.“

„Bylo to především naše špičkové zdravotnictví, které nám pomohlo nad pandemií vyhrát,“ doplnila Schillerová. „Měla jsem pouze problém s odůvodněním a argumentací ministerstva, které je chtělo použít na posílení rezerv zdravotních pojišťoven.“ Podle ní by peníze měly jít přímo na péči, „a to je to, na čem se shodujeme“. I Vojtěch potvrdil, že bonusové zisky pro zdravotní pojištění „by měly jít do péče“.

Nároky covidové péče

Předchozí ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) letos v březnu uvedl, že pojišťovny na konci roku své rezervy vyčerpají. Kvůli pandemii mají zvýšené náklady na péči o nakažené, méně ale musí naopak vydat na péči odloženou. Asi na devět miliard odhadují náklady na očkování, zhruba dvanáct miliard vydají na odměny zdravotníků za druhou vlnu pandemie.

Asi na sedmnáct miliard zatím pojišťovny vyčíslily náklady na testy, kromě vyšetřování lidí s příznaky nebo po rizikovém kontaktu, platí také testy preventivní, které mohou lidé podstoupit každý týden antigenní a dvakrát měsíčně PCR a přispívají na samotesty v zaměstnání, což je měsíčně asi čtyři sta milionů korun.

Podle současného vedení ministerstva se na rezervách čeká zůstatek kolem deseti miliard (na konci května byl zhruba 68,5 miliardy). Prospět by mohl podle Vojtěcha a Schillerové i vyšší výběr pojistného po otevření obchodů a služeb, které musely mít činnost kvůli epidemii omezenou. „Pokud bude příští rok nárůst o 15 miliard korun, bude systém stabilní a umožní to růst úhrad o čtyři procenta,“ dodal Vojtěch.

Státních pojištěnců je více než 5,9 milionu. Platby z rozpočtu za ně odvedené tvoří asi čtvrtinu příjmů veřejného zdravotního pojištění, letos je to za každého 1767 Kč měsíčně. Výdajů na péči ale spotřebují většinu. Ostatní příjem systému je pojistné vybrané od zaměstnavatelů, podnikatelů a živnostníků.