Kubek povede dál Českou lékařskou komoru, post získal počtvrté

Kubek získal 176 hlasů, Mrozek 108. Nikdo další nekandidoval. Volba trvala téměř tři hodiny, delegáti si nového šéfa odhlasovali až ve třetím kole.

Staronový prezident ČLK stojí v čele komory 15 let, organizaci vede od roku 2006. Předtím byl Kubek, který má angiologickou ambulanci na poliklinice v Praze 9, předsedou Lékařského odborového klubu. Podle Kubka by ČLK měla poskytovat svým členům co nejlepší servis.

„Slibuji, že se komora nestane loutkou v rukou politiků a lobbistických skupin,“ prohlásil ve své řeči pro účastníky sjezdu Kubek. Organizace podle něj musí zůstat autonomní a nepodřízená ministerstvu ani politické straně. Kubek by chtěl vyšší platy pro lékaře či lepší podmínky pro ženy.

Bude se řešit stárnutí lékařů i telemedicína

Šéf ČLK již dříve řekl, že má lékař komoru vnímat jako záštitu, pomoc v nouzi. Profesní organizace by měla v dalších letech řešit nedostatek lékařů a jejich stárnutí, podmínky zaměstnávání lékařů ze zahraničí, feminizaci zdravotnictví i telemedicínu.

V prvních dvou kolech nezískal Kubek požadovaných 209 hlasů, tedy většinu všech delegátů komory. Poté, co si přítomní na sjezdu odhlasovali třetí kolo volby, tato podmínka odpadla.

Současnému prezidentovi i představenstvu vypršel mandát loni na podzim. Kvůli pandemii covidu-19 ale nebylo možné pořádat takové akce, jako je sjezd. Jejich mandát byl tedy prodloužen.