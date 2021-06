Léto přinese riziko šíření mutací koronaviru. V posledních čtrnácti dnech hygienici řešili skoro padesát případů

Na pražském letišti bude v létě dovolená začínat nebo končit pro nejméně 200 tisíc lidí. To podle odborníků zvýší riziko zavlečení nebezpečných verzí koronaviru do Česka. I přesto, že se lidé před příjezdem i po něm z většiny zemí musí otestovat.

K takovému vyšetření je totiž potřeba krom jiného i speciální kapalina. Ta dokáže kromě pozitivy vyznačit i části koronaviru, kde se mutace nacházejí.

Metoda sice dokáže odhalit jen vybrané mutace, zato ale poměrně rychle. Zdravotníci mají výsledek do tří hodin. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) proto chce, aby takovým vyšetřením procházelo v létě co nejvíce odběrů. „Teď chybí úhrada, ta bude nastavena od prvního července, a tím pádem by víc vzorků mělo být vyšetřeno na přítomnost mutace,“ slibuje Vojtěch.

Padesát nových případů mutací za dva týdny

V posledních dvou týdnech hygienici řešili skoro padesát nových případů mutací. Šlo o varianty, které se poprvé prokázaly v Británii, na jihu Afriky, v Brazílií a Indii. Laboratoře ale hlásí také varianty dříve odhalené v Egyptě a Americe.

Vláda proto v pondělí rozhodla, že do karantény budou muset po kontaktu s nakaženým nově i lidé s první dávkou očkování. Ta totiž proti některým novým mutacím není dost účinná a hrozí, že by ji nakažený mohl roznášet.