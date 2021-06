V rezoluci jsou podle europoslance Knotka lži a je zbytečná. Je nezbytná kvůli vnitřnímu trhu, brání ji Peksa

přehrát video Události, komentáře: Rezolutní vzkaz EP Česku: Řešte střet zájmů premiéra

Pro rezoluci jasně namířenou proti Andreji Babišovi, která je adresována Evropské komisi a českým úřadům, hlasovala drtivá většina ze 705 poslanců Evropského parlamentu. Proti bylo 30 europoslanců, mimo jiné ti zvolení za ANO. Zdrželo se 155 dalších včetně většího množství dalších členů frakce Obnova Evropy, k níž ANO patří, a některých českých europoslanců z jiných frakcí. Podle Mikuláše Peksy (Piráti) se však většina poslanců především pozastavila nad tím, „jak je možné, že někdo jako Andrej Babiš v České republice pořád vládne, pořád pobírá dotace, pořád je ve střetu zájmů“. Europoslanec z ANO Ondřej Knotek se však domnívá, že se pouze ukázalo, že většina europoslanců uvěřila tomu, co jim řekli členové výboru pro rozpočtovou kontrolu. Ti podle něj měli „plamenné, troufnu si říct fanatické projevy“. Knotek tvrdí, že v rezoluci jsou lži. „Je tam pojem ‚útok na nezávislost médií‘, ‚útok na nezávislost institucí‘. Hovoří se o tom, že došlo k pokusu legalizovat střet zájmů českou vládou. To jsou nehorázné nepravdy. Naopak klíčové informace od komisaře, kterého si Evropský parlament pozval, aby řekl stav od roku 2019, tam vůbec nejsou. Proč? Protože jsou pozitivní,“ míní Knotek. Jak dopadlo hlasování, hodnotí europoslanec z ANO spíše pozitivně, očekával, že rezoluci podpoří ještě více europoslanců. „Ve výsledku 185 lidí nedokázalo zprávu podpořit. To o něčem svědčí,“ řekl. Za zásadní ale považuje to, jak se k věci staví Evropská komise. „Rezoluce vyzývá Komisi, aby to začala s Českou republikou řešit. Ale to už se rok a půl děje,“ dodal.

Peníze pro Agrofert Brusel neproplácí. Podle Peksy je to i tak problém pro vnitřní trh Mikuláš Peksa připustil, že peníze, které firmy patřící Agrofertu dostávají, nejdou z Bruselu. Praha vůbec nežádá o jejich zpětné proplacení, takže na první pohled jde jen o vztah Agrofertu a českého státu. To však pirátský europoslanec odmítl. „Všichni fungujeme na velkém společném trhu. Na společném trhu není možné si vybrat jednu firmu a začít jí sypat peníze, protože to trh přirozeně křiví a ohýbá,“ zdůraznil. Nezanedbatelné podle něj je i to, že „tak firma Agrofert je největším příjemcem v rámci celého evropského vnitřního trhu“. Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský zdůraznil, že „klíče k řešení má premiér České republiky a jmenuje se Andrej Babiš“. Je přesvědčen, že má několik možností, jak se se situací vyrovnat, ale že to měl učinit již před lety. „Buď neměl být premiérem, měl to být někdo jiný z hnutí ANO, nebo měl transparentně prodat své firmy, nebo se měl vzdát veškerých dotací z Evropské unie. Kdyby jednu věc z toho udělal, tak Evropský parlament rozhodně nevysílá tuto zásadní a významnou rezoluci,“ konstatoval Zdechovský.

Babiš viní Piráty z udavačství. Bojí se nás, reagoval Michálek Že by EU vůči Česku aplikovala ustanovení, které jí umožní úplně přestat posílat společné peníze – k čemuž Evropský parlament také vyzval – se podle Peksy opravdu může stát. Připustil, že takzvaný mechanismus na ochranu právního státu nebyl původně určen k řešení situací podobných té Babišově. „Byl původně vymyšlen v souvislosti s Maďarskem a Polskem. Bohužel jsme se dostali do stavu, kdy je v rezoluci přímo zmiňován,“ poznamenal Peksa. Andrej Babiš v souvislosti s děním v Bruselu obviňuje některé české europoslance z udavačství. To však Mikuláš Peksa odmítl. Udavačem podle něj není ten, kdo usiluje o to, aby zákony platily pro každého. „Chci, aby zákony opravdu platily a byly uplatňovány ve všech případech, tedy i v případu pana premiéra. Nemohu si pomoct, ale jak by kdokoli typu policie, soudce, kdokoli je ve společnosti zodpovědný za vynucování zákonů, mohl pracovat, kdyby byla premisa, že je udavač?“ řekl. Jeho stranický kolega a člen české Poslanecké sněmovny Jakub Michálek poznamenal, že Andrej Babiš v současnosti razí politický program „Antipirát“. Reflektoval tak Babišovy časté poznámky, že jeho političtí konkurenti mají program „Antibabiš“. „Já si myslím, že o nás lže, protože se nás bojí,“ dodal Michálek.

