Kde se stala chyba? Pořad Bilance se ohlíží za dosavadním průběhem pandemie covidu-19

„Mohli jsme to zvládnout daleko lépe. S daleko menším počtem obětí a s daleko menším počtem finančních prostředků, které nás stálo. Při té první vlně všichni mluvili o tom, jak budeme připraveni na tu potenciální druhou, jak budeme mít technologie, jak zapojíme call centra, jak zapojíme nezdravotníky, jak budeme mít připravenou testovací kapacitu. Nic z toho nebylo jako připraveno,“ popsal situaci v tuzemsku epidemiolog Petr Smejkal.

Staronový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ale s jeho tvrzením nesouhlasí. „Ono se řekne několik měsíců, ale v reálné praxi se věci velmi těžko řeší takto rychle. Systém má nějakou setrvačnost, i hygienické stanice dlouho nechtěly ani pustit, řekněme, nějaký laický prvek třeba do trasování. Řekli, že to je odborná činnost, že to musí dělat pouze epidemiologové, že to nemůže dělat nějaká sekretářka a podobně,“ ohradil se Vojtěch.

