Nedělní přírůstek nových případů covidu se zastavil pod stovkou. Vláda projedná roušky ve školách

Vláda se kromě nošení roušek ve školách bude zabývat také úpravami opatření, které by měly sjednotit pravidla pro kulturu s ostatními odvětvími. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) jde například o uznávání potvrzení o testech na covid-19 a o počty účastníků kulturních akcí, přičemž vnitřních akcí by se mohlo nově účastnit tisíc lidí a venkovních dva tisíce.

Zároveň se podle něj město připravuje na testování dětí metodou PCR od začátku příštího školního roku. „Abychom v okamžiku, kdy se děti vrátí do škol, něco neprošvihli, jako to bylo v minulém roce,“ poznamenal radní.

K ukončení povinnosti roušek ve třídách vyzvali kabinet po svém jednání také pražští radní. „Je to podle nás ochranné opatření, které není efektivní a není dokumentováno epidemiologickými daty,“ řekl radní pro školství Vít Šimral (Piráti).

Před schůzí vlády Vojtěch s Plagou a hygieniky znovu jednal. Navíc před začátkem vládní schůze oznámili sociální demokraté, že zrušení povinnosti nosit roušky ve třídách sami navrhnou. Týkat se to bude žáků v osmi krajích s lepším vývojem epidemie.

Vláda se bide zabývat nošením roušek ve školách. Podle pátečního vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) pro ČT povinnost pro žáky mít kvůli koronaviru zakrytý nos a ústa při výuce v pondělí neskončí, podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) by to mohlo být od příštího týdne.

Od konce tohoto týdne by chtělo ministerstvo zdravotnictví umožnit registraci i cizincům, kteří v Česku nemají veřejné zdravotní pojištění. „Momentálně probíhá systémové testování. V každém kraji bude pro tyto účely určeno minimálně jedno očkovací místo,“ uvedla Martina Čovbanová z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.

Zrychluje naopak očkování. Sobota byla prvním volným dnem, kdy dávku vakcíny dostalo přes 50 tisíc lidí a v neděli podali zdravotníci více než 40 tisíc dávek. Od konce minulého pracovního týdne se k vakcinaci může přihlásit každý, komu je více než 16 let a platí si v Česku zdravotní pojištění.

Někteří turisté se prokázali výsledkem testu, který neabsolvovali, tvrdí Kulhánek

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se omluvil turistům z letu z Tuniska, které celníci na Letišti Václava Havla několik hodin nechtěli vpustit do země. Vyzval policejního prezidenta Jana Švejdara, aby jednal se zástupci cestovních kanceláří.

Řekl, že se policie domnívala, že by certifikáty o provedeném testování mohly být padělané. „Proběhlo ověřování a minimálně v jednom z případů se ukázalo, že padělané nejsou. Asi je namístě se omluvit cestujícím z dvou letů, které byly zadrženy, takže já to tímto činím, omlouvám se jménem ministerstva vnitra, jakkoli to nebyl nějaký zlý úmysl. Na základě poznatků, které policisté měli, konali svoji povinnost,“ řekl.

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) uvedl, že „část cestujících na letišti přiznala, že jim český lékař v zahraničí vydal potvrzení o testu, ačkoli testování vůbec nepodstoupili“. Dodal, že chce, aby ministerstvo zdravotnictví zaslalo cestovním kancelářím metodický pokyn k tomu, jak má testování probíhat.

Tunisko považují české úřady za stát s velmi vysokým rizikem nákazy covidem-19. Znamená to, že kdo zemi navštíví, musí již před návratem podstoupit test. Přesto je po návratu čeká pětidenní karanténa, kterou ukončí negativní výsledek dalšího PCR testu. Výjimku mají ti, kteří jsou očkováni nebo mají potvrzení, že v posledním půlroce prodělali covid-19.