Důvod Pavla Zemana k rezignaci je špatná zpráva pro lidi, řekl Fiala. Nástupce má vybrat Benešová, tvrdí Vondráček

Server Lidovky.cz v pátek informoval o tom, že se výběr nového nejvyššího státního zástupce komplikuje, protože Pražskému hradu i premiéru Andreji Babišovi (ANO) vadí, že by Pavla Zemana měl nahradit jeho první náměstek Igor Stříž. Okolí prezidenta Miloše Zemana podle serveru tlačí do pozice bývalého poslance ČSSD Jeronýma Tejce.

Fiala: Nové jméno by mělo být na základě dohody či diskuze s opozicí

Fiala nevěří tomu, že vláda „vybere dobře“. „Pavel Zeman říkal, že byl vystaven opakovanému tlaku ze strany ministryně spravedlnosti, což je strašně špatná zpráva pro občany, kteří už tak mají pochybnosti o tom, že tady všechno běží spravedlivě a správně. Když tohle slyšíme od odstupujícího nejvyššího státního zástupce, tak je to varovné,“ míní.

Údajný tlak Benešové ale Vondráček odmítl. „Nepadla ani zmínka o tom, že by snad mělo jít o zásah do živých kauz nebo do spisů. Jestliže ministryně, která odpovídá za tu soustavu, vyvíjí jako nadřízená určitý tlak, vy nevíte jaký, třeba jí šlo o to, aby ta soustava fungovala lépe,“ hájil Benešovou Vondráček.

Šéf ODS varoval také před tím, že ministryně údajně tvrdí, že se s opozicí o výběru Zemanova nástupce bavit nebude. „To je špatně, pokud teda vláda už nechce počkat na situaci po volbách, což já bych považoval za správné, a z různých důvodů chce nejvyššího státního zástupce jmenovat hned, tak by to mělo být na základě nějaké dohody či diskuze s opozicí, aby to bylo jméno, které nebude muset příští vláda odvolávat,“ řekl.