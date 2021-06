Opozice zřejmě nezíská hlasy komunistů pro vyslovení nedůvěry vládě

Babiš má prezidentovu podporu

Prezident Miloš Zeman podle Babiše při jejich pondělní schůzce zopakoval svou podporu nynějšího kabinetu. Prezident v posledních týdnech několikrát uvedl, že pokud by Poslanecká sněmovna vyslovila vládě nedůvěru, nechal by Babišovy ministry do voleb vládnout v demisi. V polovině května to na Frekvenci 1 označil za nejlogičtější řešení a opozici doporučil, aby se soustředila na kampaň a program. Babiš v pondělí uvedl, že Zeman má v této věci stále stejnou pozici.

Babišův kabinet dosavadní dvě hlasování ustál. V listopadu 2018 chtělo šest opozičních stran kabinet svrhnout kvůli novým informacím v kauze Čapí hnízdo včetně údajného únosu Babišova syna na Krym. Po sedmihodinové debatě vládu podpořili komunisté a koaliční sociální demokraté před hlasováním opustili sál. Pro vyslovení nedůvěry bylo všech 92 poslanců ODS, Pirátů, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN.

V červnu 2019 se hlasovalo o nedůvěře kvůli návrhu auditní zprávy Evropské komise ohledně střetu zájmů premiéra. Pro návrh ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN se vyslovilo 85 poslanců. Stejný počet podpořil vládu, 12 komunistických poslanců se hlasování zdrželo, 18 poslanců nehlasovalo.