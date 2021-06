Benešová se sejde s kandidáty na místo šéfa žalobců, demonstranti na Václavském náměstí požadovali její demisi

„Je třeba říci, kudy to (vrchní státní zástupci) chtějí směřovat, koho by si třeba i přáli, koho by tam rádi viděli. A některá jména, která padají v zákulisí, a která jsou třeba z jejich regionu, tak bych si chtěla osvětlit blíže,“ uvedla Benešová.

Současný nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman skončí ve funkci na konci měsíce. Jako důvod k odchodu uvedl tlak ze strany ministryně Benešové. K 30. červnu by Benešová chtěla mít jasno o jeho nástupci.

„Chtěla bych to předložit vládě, protože nejde, aby se to táhlo, až se zvolí nová vláda. To by mohlo být třeba i několik měsíců po volbách,“ řekla Benešová. Několik kandidátů prý má. Jmenovat je nechtěla. „Nechala jsem si předložit i spisy krajských státních zástupců, abych jim nekřivdila. Dvě jména jsou tam zajímavá,“ dodala.