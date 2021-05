Čeští horolezci, kteří uvázli pod vrcholem himálajské sedmitisícovky, jsou v bezpečí. Po čtyřech dnech je vyzvedl vrtulník

V úterý zdolali čeští horolezci zrádnou sedmitisícovku Baruntse a pak jejich život visel na vlásku: uvázli v bílé tmě. Až v sobotu Marka Holečka a Radoslava Groha hora propustila. Po nebezpečném sestupu lavinovým sněhem je vyčerpané, ale v pořádku, vyzvedl vrtulník do Káthmándů.

Na Mount Everest pustily nepálské úřady 408 cizinců. A ti se činili. Například chicagský právník v důchodu Arthur Muir se v 75 letech stal nejstarším Američanem, který Everest zdolal. „Na vrchol jsem se dostal kolem osmé ráno a upřímně jsem byl překvapen, že jsem už tam, ale nemohl jsem se ani postavit,“ popsal své pocity. Pokorně přiznává, že bez šerpů by to nezvládl. Horolezectví se začal věnovat až v 68 letech, když odešel do penze.

Pětačtyřicetiletá učitelka z HongKongu Tsang Yin-Hung zase překonala ženský rekord v rychlosti výstupu. „Při cestě na vrchol nejde jen o naše schopnosti, týmovou práci, ale velmi důležité je mít štěstí,“ uvedla horolezkyně. Na Everestu byla ze základního tábora za 25 hodin a 50 minut. Předchozí nejrychlejší ženský zápis byl 39 hodin. Horolezci přitom běžně procházejí výškovými tábory několik dní.

A 46letý Číňan Zhang Hong stanul na Everestu jako třetí nevidomý na světě a první z Asie. Ztrátu zraku před 25 roky odmítl přijmout jako něco, co bude určovat jeho další život. „Dokud máte pevnou mysl, vždycky dokážete zvládnout něco, co jiní lidé nedokážou,“ přiblížil.

Pokořitelé včetně šerpy, který byl na nejvyšší hoře světa už po pětadvacáté, se vrátili po roce, kdy byly výstupy kvůli covidu zakázané. I letos mnoho výprav nemoc postihla. Týmy tří rekordmanů ale měly ono tolik potřebné –⁠ štěstí.