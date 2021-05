Státní zástupci volají po zmírnění sazby za schvalování terorismu na internetu. Ministerstvo změnu odmítá

Smrt 51 obětí při předloňském útoku na mešity v novozélandském Christchurchi schvalovala nebo oslavovala řada českých internetových uživatelů. Objevovaly se například výroky jako: „Konečně měl někdo ko*ule a ukázal, jak se na mohamedány musí. Za mě určitě pěkně provedá práce. Jak jim chutná jejich medicína? Do každej mešity granát.“

Až do letošního března za ně padaly podmíněné tresty – přestože parlament určil rozpětí pět až patnáct let vězení. Toho se držel pouze Krajský soud v Brně a třeba Benedikta Čermáka poslal v březnu za schvalování terorismu nepravomocně na šest let za mříže. „O schvalování (terorismu) tam určitě nešlo,“ uvedl k tomu Čermák.

„Lidé si obecně myslí, že internet je veřejné fórum, kde se mohou vyjadřovat k čemukoliv jakkoliv, bez jakýchkoliv limitů, a ono to tak prostě není,“ reagovala státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství Petra Lastovecká.

Příliš přísné tresty, zní od některých soudů

Podle olomouckého vrchního soudu byl původní rozsudek nepřiměřeně přísný. Upozornil na legislativní nevyváženost mezi skutkem a sankcemi. A z toho důvodu snížil trest pod zákonnou sazbu.

„Na základě kritiky právní úpravy, kterou projevilo i státní zastupitelství. A to samo již před nějakou dobou navrhlo legislativní změnu,“ odůvodnil v květnu žalobce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Petr Šereda. Čermák také vyjádřil nad svým výrokem lítost. „Bohužel už se to nedá vrátit zpět,“ dodal.