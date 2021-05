Ve čtvrtek přibylo 505 nakažených. Podle Babiše se podařilo naočkovat sto tisíc lidí za den

Denní nárůsty množství nakažených klesají postupně už od začátku letošního března, kdy se dostaly na téměř 17 tisíc. V posledních dnech se ale značně snižuje i počet prováděných testů. Ve čtvrtek bylo například provedeno přibližně 156 tisíc antigenních, což je o třetinu méně než před týdnem, podobně u PCR to bylo zhruba 16 600, tedy o čtrnáct procent méně. U některých kategorií testů také stoupl podíl odhalených případů covidu na počtu provedených testů.

Takzvané incidenční číslo, tedy počet nakažených za uplynulý týden v přepočtu na každých sto tisíc obyvatel, kleslo v Česku na 34, o den dříve činilo 35. Tímto údajem se nyní vláda řídí při určování protiepidemických opatření.

Číslo kleslo nebo stagnovalo téměř ve všech regionech země. Jedinou výjimkou byl Karlovarský kraj, kde počet případů nákazy za týden na sto tisíc obyvatel k pátku stoupl ze čtyř na pět. Karlovarský kraj ale nadále zůstává regionem s nejnižším incidenčním číslem. Nejvyšší je tento údaj stále ve Zlínském kraji s 53 případy.

Zhruba od poloviny letošního března vytrvale klesá i množství hospitalizovaných s covidem. Ve čtvrtek se dostalo na 669, což je nejméně od konce září. Ve vážném stavu bylo 123 pacientů.

Česko je aktuálně v EU podle počtu nových případů na obyvatele za 14 dní stejně jako před týdnem šestnácté.

Příjem žádostí do programů pomoci bude omezen

On-line systém ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) pro příjem žádostí do programů pomoci bude od pátečních 12:00 do pondělních 07:00 omezen. Podnikatelé nebudou moci žádosti podávat, jen připravovat. Od sobotních 14:00 do nedělních 20:00 navíc nebude možné využívat elektronickou identitu pro registraci a přihlašování do systému, uvádí úřad na svém webu.

U agendového informačního systému (AIS) MPO je naplánována údržba. Výpadek elektronické identity souvisí podle informací resortu s provedením neodkladných bezpečnostních implementací k odstávce systému základních registrů ministerstva vnitra.

MPO zároveň oznámilo, že až do 14. června bude pokračovat příjem žádostí do programu Covid- veletrhy, který měl původně skončit 31. května. Pomoc je určena podnikatelům z veletržního, kongresového a eventového průmyslu, kterým za březen až říjen loňského roku klesl obrat minimálně o třicet procent. Vláda na podporu schválila 600 milionů korun.

Veletržní, kongresový a eventový průmysl je podle vicepremiéra a ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) jedním z nejvíce postižených odvětví pandemií. Na obor jsou navíc podle MPO navázané stovky firem, které se podstatně podílejí na zaměstnanosti. Odvětví ročně generuje kumulované tržby osm až deset miliard korun. Resort v něm odhaduje pokles obratu od března do října o 70 až 90 procent.