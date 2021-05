Koronavirovou situaci nehodlám jakkoliv podcenit, ujišťuje staronový ministr zdravotnictví Vojtěch

Nabídku na návrat do čela restortu poprvé od premiéra Andreje Babiše (ANO) dostal Vojtěch minulý týden. „Vůbec jsem nečekal, že to takto dopadne,“ uvedl v Událostech, komentářích s tím, že své působení ve funkci ministra považoval za uzavřenou kapitolu.

Hlavním úkolem, s nímž Vojtěch nyní přichází na ministerstvo je „tečka za koronavirem“. „Dokončení očkování, příprava testování zejména pro letní období a po létě návrat dětí do škol. Je to něco, co musíme začít řešit už nyní, abychom byli případně schopni odchytat mutace, které mohou vzniknout cestováním v létě,“ řekl s tím, že to je riziko, které je třeba vnímat.

„Věřím tomu, že jsme v jiné situaci než jsme byli před rokem (…). Promořenost, přirozená imunizace, očkování, to všechno bude hrát obrovskou roli a já pevně věřím, že tečka za koronavirem se takto udělá,“ řekl Vojtěch. Dodal, že situaci nehodlá jakkoliv podcenit.

Válek: Po letech tučných, přicházejí léta chudá

Druhý host Událostí, komentářů Vlastimil Válek návrat Vojtěcha na ministerstvo okomentoval slovy, že věří, že se postupně ve spolupráci s opozicí podaří řešit pandemii. „Jsou věci, které jsou daleko významnější než boje opozice a koalice,“ prohlásil.

V té souvislosti zmínil české předsednictví v Radě Evropské unie v druhé polovině příštího roku. „Hlavní téma bude zdravotnictví, a pokud pan ministr je opravdu ministrem zdravotnictví České republiky, pevně věřím, že začne debatovat s opozicí o tom, jak to předsednictví udělat takové, aby to nebyla ostuda, ale výstavní skříň České republiky,“ uvedl.

Válek také poukázal na současné problémy českého zdravotnictví. „Já jsem zpravodaj dlouhodobých úhradových plánů zdravotních pojišťoven, které v podstatě říkají, že pojišťovny počítají s tím, (…) že se budou snižovat náklady na zdravotní péči v dalších třech letech,“ upozornil.

Funkci ministra zdravotnictví tak Válek podle svých slov vnímá jako službu, ať už v ní bude kdokoliv. „Protože to bude znamenat, že po letech tučných přicházejí léta chudá a my jsme se na ně nepřipravili,“ míní.