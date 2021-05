Vládě přibývá kauz, říká Rakušan. Vyslovit jí nedůvěru má podle něj o to větší smysl

„Prokázaný střet zájmů Andreje Babiše, Arenbergerovy kauzy, cesta pana ministra Hamáčka do Moskvy, selhání naší diplomacie ve věci vrbětické kauzy. Jenom za poslední měsíc se nakupilo mnoho důvodů, které by v normální zemi vedly k tomu, že vláda o důvěru sama požádá. Tedy smysl to má,“ řekl.

Koalice Pirátů a STAN se pokoušela ve sněmovně prosadit hlasování o jejím rozpuštění, což by nevyhnutelně vedlo k předčasným volbám. Nakonec se však s koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) dohodla, že vyvolají pouze hlasování o nedůvěře vládě, byť prezident Miloš Zeman dal předem najevo, že by v tom případě nechal do říjnových voleb ve funkci nynější ministry, byť v demisi. Podle Víta Rakušana má nyní hlasování o nedůvěře ještě větší smysl než před měsícem.

Spokojen není ani s tím, že se po Arenbergerově rezignaci vrátil na ministerstvo zdravotnictví Adam Vojtěch, který odstoupil loni v září. „Vstupovat v této chvíli do této vlády chaosu a zmatku se nikomu s dobrou pověstí nechce. Ukazuje se, že personální politika pana premiéra zcela selhala a on se musí vracet k někomu, kdo už na ministerstvu působil. (…) Je výhodou, že pan ministr Vojtěch zná prostředí, rychle se zorientuje, nevýhodou je to, co za ním na ministerstvu stojí,“ prohlásil Rakušan.

Ministerské působení Petra Arenbergera by ovšem nemuselo opozici tolik vadit, protože již ministrem zdravotnictví není. Rakušan však považuje jeho odchod z vlády za zbytečně pomalý. „Pamatuji si případ Jiřího Bessera. Byl to náš ministr za hnutí STAN. Ten nepřiznal jednu nemovitost v majetkovém přiznání a do dalšího týdne už ve vládě neseděl,“ srovnal předseda Starostů Arenbergerovy kauzy s děním z roku 2011.

Od vlády by nyní chtěl, aby se dobře připravila na to, co by mohlo nastat koncem léta. „Ač to může znít nepopulárně, tak si myslím, že bychom neměli ustupovat od testování a že to může být velká strategická chyba – ani ve školách, ani v provozech firem. Testy jsou drahé, jsou nákladné, ale měli bychom přistoupit k těm kvalitním. Ve školách by to mělo být jednoduché PCR testování ze slin. Mělo by být připraveno na návrat žáků do škol v měsíci září,“ uvedl.

Změnit by to podle něj měly dva kroky. Jedním je větší propagace očkování, druhým jiné rozdělování vakcín. „Vrhnul bych se do toho, aby se větší díl vakcín – a ne jenom AstraZeneca, která na to byla od začátku vyhrazena – dostal k praktickým lékařům. Je potřeba přeskupovat a zamyslet se nad tím, jestli všechna očkovací centra, pokud už jsme klesli na generaci 30+, jsou dostatečně vytížena a zda by to logistické rozdělování vakcíny nemohlo probíhat jinak,“ shrnul Rakušan.

Kdyby se obvinění Feriho prokázala, bylo by to neomluvitelné, řekl Rakušan

Opozice má snadnou práci v tom, že se velké kauzy zpravidla týkají vládních politiků. V posledních dnech v Česku ovšem rezonují i obvinění, která se týkají opozičního poslance – ne sice z Rakušanova hnutí, nýbrž Dominika Feriho z TOP 09. Ten již oznámil, že složí poslanecký mandát, obvinění ze sexuálních útoků na spolužačky na vysoké škole však odmítl a chce se bránit soudně.

Vít Rakušan podotkl, že si Feriho „jako politika, který umí oslovit mladou generaci,“ vážil. Ale samotná obvinění žen, která publikovaly Deník N a A2larm, považuje za vážná. „Pokud jsem četl výpovědi žen, kterých se to mělo týkat, tak mně z toho bylo do slova a do písmene špatně. To je záležitost – pokud by se prokázala – zcela neomluvitelná. Je to něco, co vede ČR jinam než do Evropy 21. století,“ zdůraznil.