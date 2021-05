Dostálová věří, že je zákon o střetu zájmů v pořádku a Babiš se jím řídí. Chce, aby rozhodl evropský soud

video Klára Dostálová v Interview ČT24: „Doplnili jsme do svých metodických postupů, jak mají postupovat řídící orgány v oblasti střetu zájmů.“

Ministerstva pro místní rozvoj a průmyslu schválily proplacení dotace pro společnost Fatra, která patří do skupiny Agrofert. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová to v Interview ČT24 potvrdila. Ujistila, že to bylo s vědomím Evropské komise a cílem je rozpoutat soudní při.

„Nejdřív jsme se Evropské komise zeptali – že chceme tento krok udělat, abychom to dostali k evropskému soudu. Evropská komise nám odpověděla, že tomu rozumí, ale že skutečně pouze tuto jednu platbu, abychom to vyřešili,“ uvedla Dostálová. Věří, že unijní soud dokáže uzavřít spor o dotace pro Agrofert a zároveň je přesvědčena, že se ukáže, že je český zákon o střetu zájmů v pořádku a že je v pořádku i fungování svěřenských fondů, do kterých Babiš Agrofert vložil.