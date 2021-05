Testování už nemusí být tak masivní, i když by to výrobci testů uvítali, soudí hejtman Kuba

Loni touto dobou nebyl nikdo očkovaný a virus vstupoval do panenské populace, řekl hejtman. Proto bylo nutné pozitivní případy řešit karanténou a trasováním kontaktů.

Ekonomický život Česka bylo nezbytné zastavit, protože pandemie paralyzovala zdravotní systém, což byla nová zkušenost. Například v jihočeských nemocnicích bylo 85 procent hospitalizovaných nad 55 let. Nyní tato část generace dostala aspoň první dávku a společenské riziko je minimální.

Co sledovat nyní

V současnosti by se mělo podle Kuby sledovat nákazu tak, aby se zde nerozšířila varianta odolná vůči očkování. K tomu slouží systém testování a sekvenování. A pokud se neobjeví tato nová varianta, tak řešit hlavně to, jak dlouho lidem po očkování vydrží imunita a zda a kdy musí dostat další dávku.

Avizovaný přechod na systém dvou testů na covid-19 metodou PCR a čtyři antigenní testy považuje za rozumný trend. „Výrobci testů budou říkat, že se musíme testovat všichni a donekonečna, ale vláda musí posoudit úroveň testování.“ V současné chvíli podle Kuby už nemusí být testování tak masivní.

Dosud jsou antigenní testy hrazeny z veřejného pojištění každé tři dny. PCR test zpracovávaný v laboratoři musí předepsat lékař nebo hygienik.

Za důležité považuje hejtman postupovat krok za krokem a vyhodnocovat parametry. Odmítl stanovovat opatření například pro polovinu srpna, protože „aby někdo predikoval opatření v polovině srpna, to by si musel vymýšlet.“

Zdůraznil také, že očkování si řídí každý kraj, který také konzultuje postup s hlavní hygieničkou a ministerstvem zdravotnictví. „Neřídí to vláda, ta jen pošle vakcíny, byť jich je zatím málo.“ Předpokládá, že na podzim se do očkování více zapojí praktičtí lékaři a nebude už probíhat ve velkých halách.

ODS by měla chtít být vítěznou stranou

V druhé části pořadu se mluvilo o snaze koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), Pirátů a případně dalších vyhlásit počátkem června nedůvěru vládě Andreje Babiše (ANO). Kuba k tomu řekl, že to s ním nikdo nekonzultoval, a tak nezná varianty dalšího vývoje, pokud bude nedůvěra vyslovena: „Nikdo mi neřekl plán B.“

Neumí proto zhodnotit, zda je snaha odhlasovat vládě důvěru dobrým řešením, které republice prospěje, nebo naopak vytvoří prostor pro kreativitu prezidenta republiky Miloše Zemana.

Trojkoalici Spolu prý toleruje, ale vždy bude politikem ODS, který by chtěl, aby její pohled vítězil. Současný trojblok je přiznáním, že by sama ODS volby nevyhrála. Ale když už trojblok existuje, měl by vést k zásadnímu vítěství. Uvedl to na příkladu Jižních Čech, kde byla ODS (v krajských volbách těsně druhá za ANO) schopna sestavit koalici, v níž ODS podle hejmana zásadně prosazuje svůj pohled na Jihočeský kraj. Chtěl by proto, aby „politici ODS neztráceli odvahu bojovat za ideu světa, který chceme dělat.“

Na celostátní úrovni by tak ODS měla mít snahu být dominantní stranou, která dokáže vládnou a vytvářet politiku. Kuba doplnil, že (v případně úspěchu koalice Spolu) nebude ministrem a nikam ani nekandiduje.