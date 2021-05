Dotace na protidrogovou politiku provázely chyby a netransparentní postupy, sdělil Nejvyšší kontrolní úřad

Kontrolované úřady podle NKÚ v řadě případů porušovaly závazné postupy a pravidla. Například ministerstva školství a zdravotnictví nevytvořila formulář pro podání žádosti tak, aby obsahoval veškeré náležitosti vyžadované zákonem. Podobné to podle NKÚ bylo i u vydaných rozhodnutí o poskytnutí dotace, která ne vždy splňovala zákonem stanovené náležitosti, což se týkalo všech prověřovaných institucí.

Ministerstva školství a zdravotnictví podle kontrolorů postupovala v některých případech netransparentně, a pro příjemce tak vytvářela nerovné podmínky. NKÚ zjistil, že oba resorty podpořily projekty, které nesplnily všechny podmínky pro získání dotace – například ministerstvo zdravotnictví podpořilo žádosti přibližně za 18,6 milionu korun, které ale neobsahovaly veškeré náležitosti.

Podle kontrolorů ministerstvo školství zase podpořilo tři žádosti v hodnotě téměř 1,3 milionu korun, které získaly od nezávislých hodnotitelů méně než 30 bodů, a neměly být tak vůbec podpořeny. „Jeden z těchto projektů získal v jednom z hodnocení nula bodů, navíc ani nesplňoval všechny potřebné náležitosti, přesto pro něj ministerstvo školství schválilo dotaci ve výši 332 tisíc korun. Resort dále schválil dvě dotace celkově za více než 656 tisíc korun fyzické osobě, která se podílela na administraci dotací a na hodnoticím procesu žádostí,“ uvedl NKÚ.

Resort školství to, že by se na schvalování projektů podílela osoba, která byla zároveň žadatelem, odmítá. „Tento člověk byl pouze v roli zapisovatele, nepodílel se na hodnocení a v žádném případě nemohl ovlivnit výsledky rozdělování dotací,“ reagoval. Co se týká podpory projektů, které nezískaly od hodnotitelů potřebný počet bodů, ministerstvo uvedlo, že každý projekt následně ještě posuzuje dotační komise, a pokud podle této komise hodnocení neodpovídalo žádosti, může projekt doporučit k podpoře i přes nedostatečné bodové hodnocení. Ke všem nedostatkům zmiňovaným ve zprávě NKÚ již resort přijal nápravná opatření.

Cíle protidrogové politiky se nepodařilo naplnit, uvedl NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad také uvedl, že se nepodařilo naplnit cíle protidrogové politiky pro roky 2010 až 2018. Úřad vlády sám vyhodnotil, že v oblasti nelegálních drog byl splněn pouze jeden cíl ze čtyř, a to snížení míry příležitostného užívání návykových látek mladými lidmi. Stejně tak tomu bylo u hazardního hraní, kde se podařilo posílit jeho zákonnou regulaci.

„Dalších cílů se naopak nepodařilo dosáhnout – zvyšoval se počet problémových uživatelů drog, vnímaná dostupnost drog mezi lidmi zůstávala vysoká. U alkoholu a tabáku byly cíle splněny jen částečně či vůbec,“ konstatovali kontroloři.

NKÚ také prověřil u příjemců dotací vzorek 54 dotací v celkové výši 66 milionů korun. Celkově kontroloři nalezli u příjemců chyby za přibližně 256 tisíc korun.