Přednostně dostávají vakcínu i lidé pečující o děti s Downovým syndromem, nárok má ale jen jeden člen rodiny

Podobně situaci vidí i členka spolku a matka dívky postižené Downovým syndromem Gabriela Šálková. Největší problém by podle ní mohl nastat, kdyby rodiče nebo osoby pečující o dítě s chronickým onemocněním skončili v nemocnici. „Co se stane s tím downíkem, když oba pečovatelé skončí s těžkým průběhem v nemocnici. Sám zůstat nemůže a kam ho pak máte odvézt, když je v karanténě,“ podotkla Šálková.

Odkázala navíc na studii od skupiny EPI-PHARE, podle které jsou lidé s Downovým syndromem jednou z nejrizikovějších skupin. „Podle té studie mají sedmkrát vyšší riziko hospitalizace a 23krát vyšší riziko úmrtí,“ shrnula.

Co by mohl lidem s Downovým syndromem covid-19 udělat, se obávají zejména rodiny s malými dětmi, které se zatím očkovat nemůžou. O to více se zlobí na vládu, jak nastavila přednostní očkování pro pečovatele. „Jsme šestičlenná rodina. Pokud se naočkuje pouze jeden jakožto pečovatel, tak to dítě přece nebude vůbec chráněné,“ upozornila paní Gabriela, která pečuje o devítiletou dceru s Downovým syndromem.