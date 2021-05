Ukončení spolupráce s MeSES byla chyba, míní Válek. Zaorálek ji považoval za paralelní strukturu

Lubomír Zaorálek v té souvislosti v Událostech, komentářích poznamenal, že pro něj je určitou autoritou ministerstvo zdravotnictví. „Hlavní hygienička, která epidemickou situaci posuzuje a vydává rozhodnutí,“ řekl.

„Pro mě to bylo trošku komplikované, že jednám s ministerstvem zdravotnictví a zároveň s MeSES. Pro sebe jsem to pokládal za určitou paralelní strukturu,“ uvedl. Dodal, že je pro něj jednodušší jednat pouze s jedním subjektem.

Válek: Byla to chyba

Vlastimil Válek zase podotkl, že MeSES bezesporu reprezentuje skupinu lidí, kteří problematice rozumí. „Je chyba, že spolupráce byla ukončena, ale obecně se to dalo předpokládat, protože současný ministr zdravotnictví (Petr Arenberger) (…) nás na zdravotním výboru opakovaně nedokázal informovat, kdo jsou ti odborníci, kteří mu radí,“ řekl.

„Doufám, že spolupráce bude pokračovat minimálně s poslanci,“ prohlásil Válek. „Když ne z koalice, tak z opozice,“ dodal s tím, že doufá, že jejich názory uslyší na AntiCovid týmu. Členům skupiny podle svých slov poslal osobní dopis. „Požádal jsem je, jestli by nemohli říct svoji představu, jak se bude podle jejich názoru epidemie ubírat,“ řekl.

Válek se nicméně domnívá, že je potřeba oddělit informace, které dávají odborníci, od toho, jak pak politici rozhodnou. „Odborníci nesou odbornou odpovědnost, politici politickou,“ vysvětlil. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) podle něj nedokáže tyto dvě věci oddělit. „Ani já jako lékař a poslanec – člen zdravotního výboru – jsem úplně nevěděl, co z těch doporučení jsou doporučení odborníků a co jsou doporučení – řekněme – ministra zdravotnictví už politická a co je rozhodnutí vlády, respektive co se zdálo panu premiérovi a pak to řekl,“ uzavřel s tím, že to ho frustrovalo.

Zaorálek: Do poslední chvíle se respektoval odborný názor

„Já si myslím, že v žádném případě to není tak, že by to na vládě bylo tak, že jsou tam politické názory a odborné,“ řekl Zaorálek.

„Do poslední chvíle, do poslední vlády, která byla, se respektoval odborný názor, který jsme dostali a který předkládalo ministerstvo zdravotnictví nebo hlavní hygienička,“ uvedl. Dodal, že to není tak, že by na vládě vzali odborný názor a udělali na něm politické rozhodnutí. Virus je podle ministra to, co šíří chaos, a vláda má za úkol v tomto ohledu vnášet řád.