Premiér se nepůjde seznámit se spisem v kauze Čapí hnízdo, pošle obhájce

Z trestního řádu vyplývá, že seznámení se spisem umožní policie ve chvíli, kdy uzná vyšetřování za skončené a jeho výsledky za postačující k podání obžaloby. Obvinění možnost nahlédnutí do spisu využít nemusí.

Osobně nahlédnout do spisu pravděpodobně půjde podle svého právníka tehdejší poradkyně předsedy vlády Mayerová.

Farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert, v prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Akcie vlastnily Babišovy děti a partnerka. Na dotaci by jako součást Agrofertu farma neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svých svěřenských fondů.

Babiš dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoli nezákonného, Mayerová v minulosti uvedla, že je přesvědčena o tom, že zákon porušen nebyl.