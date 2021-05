Hlavní chybou bylo dát Arenbergerovi funkci ministra, míní Okamura. Očkovat se prý nenechá

Okamura připomněl, že deficit státního rozopočtu byl v dubnu 192 miliard korun, což byl podle něj nejhorší schodek za dobu samostatné České republiky. „I z těchto důvodů musíme vracet republiku do normálního života co nejrychleji. Ten návrat k němu je nedostatečný, je chaotický, ukázalo se, že pro vládu nejsou školy prioritou, pro nás (SPD) ano,“ upozornil.

Současné rozvolňování koronavirových opatření není podle Okamury dle představ SPD. „My už dlouhodobě vyzýváme vládu, aby otevřela všechny služby včetně těch gastronomických při základních opatřeních. Všichni žáci by měli jít do škol bez omezení a bez podmínek,“ uvedl.

„Tam (v MeSES) byla kritika odborníků právě vůči vládě, a jak to řeší pan premiér Babiš? Že okamžitě ty lidi odvolá,“ reagoval na úterní rozhodnutí ministerstva zdravotnictví Okamura. Na otázku, zda konec MeSES byla chyba, odpověděl, že chybou bylo zejména to, že ministrem je Petr Arenberger.

V souvislosti s ukončením spolupráce mezi ministerstvem zdravotnictví a Mezioborovou skupinou pro epidemické situace (MeSES) šéf SPD řekl, že vláda se nikdy radami skupiny neřídila. „Pan premiér (Andrej) Babiš to řídil spíše politicky. To byl ten problém. Nebylo to řešeno odborně,“ uvedl Okamura s tím, že například v Japonsku byla opatření zaváděna odborně a nikoli hystericky jako v Česku.

„Druhá věc je, že já si rozhodně nemyslím, že by Evropská unie měla centrálně stanovovat, co máme ve svých životech dělat. Mělo by to být na národních úrovních,“ upozornil. Řekl také, že kromě očkování by mělo být dobrovolné i testování, čímž odpověděl na otázku, v čem jsou covid pasy diskriminační. „Nenuťme lidi, nevytvářejme na ně tlak,“ vyzval.

Předseda SPD také míní, že existuje dlouhodobá spolupráce mezi Arenbergerem a hnutím ANO a také určitá loajalita. „Myslím, že pan ministr Arenberger by měl okamžitě odstoupit. Je to neseriozní, že takovým způsobem ministr přistupuje k majetkovým přiznáním a k veřejnosti,“ dodal.

Vládní plán, že by měly být v letních měsících PCR testy zdarma, aby to lidem nekomplikovalo cestování, označil Okamura jako dobrý nápad. Zároveň ale opět apeloval na to, aby bylo zrušeno testování žáků ve školách. „Ty školy, to je fatální problém. My říkáme jasně: Uvolněte ten život a jenom při základních opatřeních otevřete obchody, služby a děti (pošlete) do škol bez podmínek a omezení,“ řekl.

Jedna vyšetřovací verze, nebo víc?

Okamura reagoval také na současnou diplomatickou krizi mezi Českem a Ruskem. Zopakoval, že rozhodně není „proruský“, ale „pročeský“. „Nikdo jsme doteď neviděli ani neslyšeli důkazy k této kauze,“ prohlásil. Reagoval také na prezidenta Miloše Zemana, který řekl, že v případu existuje víc vyšetřovacích verzí. Okamura připomněl, že to potvrdila také ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).

„Naši poslanci jsou členy bezpečnostního výboru a žádné přímé důkazy tam nepadly. I šéf Národní centrály proti organizovanému zločinu řekl, že na základě současných nepřímých důkazů není možno zahájit trestní ani soudní řízení. Takže my (SPD) žádáme o předložení dalších důkazů. A není to obhajoba Ruska,“ řekl Okamura.

Na to, že Rusko označilo Českou republiku za „nikoliv přátelskou zemi“, reagoval slovy: „Promiňte, ale je nějaká příčina a následek, takže bychom měli začít hned jednat a uvést to do normálního souladu. Všimněte si, že západní země typu Německa odmítly vyhostit ruské diplomaty, protože s Ruskem čile spolupracují,“ řekl na závěr s tím, že Bezpečnostní informační službě SPD nevěří.