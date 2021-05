Nesmíme se nechat omámit letní euforií, varuje Špičák. Červíček zdůrazňuje nutnost trasování

Také Červíček uvedl, že je nyní potřeba, aby stát byl připraven. Za podstatné považuje testování, očkování a trasování. „Ovlivňování epidemie můžete udělat tím, že budete dostatečně připraveni na trasování v momentě, kdy se objeví například nějaká mutace, která by situaci měla zhoršit,“ sdělil hejtman.

Podle lékaře Špičáka je ale třeba celou situaci důkladně analyzovat. „Neměli bychom zůstat u té letní euforie, omámit se restauracemi, zahrádkami, mořem a dovolenými. Měli bychom apoliticky s chladnou hlavou analyzovat, co se stalo, a nastavit jasná opatření, aby se to příště neopakovalo,“ zdůraznil.

„Dlouhodobě tvrdím, že jestli chcete zvládnout takovouto mimořádnou událost, tak především musíte mít důvěru veřejnosti. Dokonce bych řekl, že v jeden okamžik bych to nazval krizí důvěry ve stát. Protože některá opatření nebyla dostatečně důvěryhodně vysvětlená,“ zdůraznil Červíček. Pokud budou pravidla jasně nastavená a dostatečně vysvětlená, pak je budou lidé respektovat, míní.

Policejní kontroly zahrádek

V pondělí poprvé otevřely své zahrádky restaurace a hospody. Původně měl kontrolovat jejich návštěvníky personál. Záměr kritizoval například restauratér Zdeněk Pohlreich. Mluvil o tom, že taková pravidla by vytvářela podle něj divný vztah mezi číšníkem a hostem. „Jak to bylo navržené původně, tak to nedávalo vůbec žádný smysl. Naštěstí se zdá, že zvítězila alespoň špetka zdravého rozumu, jakkoliv si nemyslím, že ta cedule, která tam bude někde pověšená na zdi, znamená řešení,“ řekl.

Na zahrádkách mají nakonec provádět kontroly policisté a hygiena. Podle bývalého policejního prezidenta Červíčka se nejedná o úlohu policie. Připustil ale, že hygienické stanice pravděpodobně nejsou kapacitně připraveny na to, tyto kontroly zajistit. Podotkl také, že ministerstvo zdravotnictví jasně nepopsalo, jak přesně mají kontroly vypadat. „Jestli tady někdo žije ve falešné iluzi, že se všechno zkontroluje, tak to si myslím, že je trochu idealistický pohled,“ uvedl.

Špičák upozornil, že to, do jaké míry lidé budou opatření dodržovat, záleží na několika faktorech. Jedním z nich je podle něj způsob chování lidí v dané zemi. „Když jsem byl v září v Itálii, když to bylo ještě možné, tak tam ten policejní dozor byl daleko výraznější než tady. Zkrátka policie byla masivně vidět a populace se pochopitelně chovala jinak,“ nastínil.

Příznivý vývoj epidemické situace přinese další rozvolňování i v příštím týdnu. Naplno začnou například fungovat ubytovací zařízení, zvýší se také maximální kapacity hledišť na sportovních a kulturních akcích. Mírnější pravidla začnou platit také pro sportování v tělocvičnách. V celé zemi bude možné bez omezení chodit do škol, tedy i na druhém stupni těch základních a na běžnou, teoretickou výuku na středních, stejně jako na vysokých školách.