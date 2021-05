Opozice bere hlasování o nedůvěrě vládě jako symbol, volby se nestihnou dříve, myslí si poslanec Volný

„V zásadních věcech koná vláda dobře. Já myslím, že je to historie a teďka by se to mělo dělat dobře a dělá se to dobře,“ zhodnotil vládnutí kabinetu v době pandemie a protiepidemická opatření Volný.

Poslanec vládního hnutí na druhé straně ale uznal, že kabinet nějaké chyby při svém rozhodování udělal. Je to podle něj komplikovaná věc. Myslí si, že žádná vláda v Evropě se chybám kvůli pandemi koronaviru nevyhla. „Je obrovský tlak, aby vláda rozvolňovala,“ dodal. Podle Volného jde ale o drobnosti, které ani právníci nedokážou hned postřehnout. Odmítl tak výtky opozice, že vláda boj s pandemiíí nezvládla.