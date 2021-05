V neděli přibylo 257 nakažených, nejméně od srpna. Registrace čtyřicátníků k očkování začala výpadkem

Počty nakažených však klesají dál. Nedělních 257 potvrzených případů je o 127 méně než předchozí neděli a zároveň je to nejnižší denní přírůstek od loňského 31. srpna, kdy bylo pozitivně testováno o člověka méně, ovšem byl to pracovní den. Za neděli bylo méně pozitivních testů naposledy 23. srpna.

OČKOVÁNÍ. Registrace pro všechny nad 40 let jede. Doposud se registrovalo přes 34 tisíc zájemců. A to i přes krátký výpadek, který jsme měli krátce po půlnoci. Problém jsme vyřešili, ale i tak se omlouváme všem, kterým jsme tím zkomplikovali přihlášení. Nyní již vše jede.

Se začátkem třetího květnového týdne se leccos mění, kromě konce rotační výuky na prvním a v některých krajích i na druhém stupni, otevření zahrádek či vnitřních sportovišť je to rozšíření očkování na věkovou skupinu 40 až 44 let.

Vláda projedná další uvolnění, dojít by mohlo na hotely i víc lidí na sportovištích

Po rozsáhlém pondělním rozvolnění, které částečně odpovídá čtvrtému balíčku – ačkoli zatím se netýká například hotelů – projedná vláda v pondělí odpoledne, jaké další kroky by mohla učinit. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) dal již dříve najevo, že by mohlo dojít na hotely a penziony, mohla by také definitivně skončit rotační výuka na základních školách a do lavic se patrně vrátí i středoškoláci.

Vláda také projedná možné zvýšení povoleného počtu lidí na vnitřních sportovištích z deseti na třicet. Premiér Andrej Babiš (ANO) avizoval, že by se postupně po týdnech mohly počty sportujících uvnitř i venku dále zvyšovat a od posledního květnového dne by mohly opět začít i amatérské soutěže.