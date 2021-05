Hamáček měl let do Moskvy zamluvený, píší Seznam Zprávy

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) měl pro svou dubnovou cestu do Moskvy zajištěnou přepravu armádním letadlem. Informoval o tom server Seznam Zprávy, kterému to potvrdilo ministerstvo obrany. Podle vyjádření mluvčího resortu byl let stornován několik hodin před zveřejněním informace o zapojení ruských tajných služeb do exploze muničních skladů ve Vrbětících v roce 2014. Hamáček tvrdí, že příprava cesty do Ruska byla od počátku zastíracím manévrem a ve skutečnosti se neměla vůbec uskutečnit.