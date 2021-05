Někteří senioři na očkování stále čekají. Praktici mají málo vakcín

Důvěra hrála roli například u devětasedmdesátileté Jiřiny Faberové. Ta měla letos v únoru trombózu a očkování vakcínou od AstraZenecy se bála: „Myslela jsem, že se očkovat nebudu. Ale paní lékařka mi to doporučila, tak jsem šla.“ Druhá dávka ji čeká 28. května. Teď už je jisté, že ji dostane. Vakcíny od AstraZenecy na přeočkování přivezli hasiči do ordinace v pondělí.

„Myslím, že obvolávání je velice účinné, možná přes polovinu lidí se nám podaří objednat. Buď zjistíme, že sami chtějí na očkovaní přijít, jen nevědí co a jak, anebo rozptýlíme případné obavy,“ popisuje praktická lékařka Ludmila Bezdíčková. Pomáhá prý hlavně to, že jim volá právě ona jako jejich ošetřující lékařka osobně.

Mezi nimi i Marie Bryndová, která v dětství prodělala obrnu. Přesun do očkovacího centra by pro ni byl složitý. Čekání na vakcínu jí ale komplikuje další léčbu. „Musela jsem zrušit termíny prohlídek u odborných lékařů, protože jsem se bála cestovat do ordinací a chodit mezi další pacienty,“ popisuje své obavy.

Látky měl lékař slíbené už šestkrát

Její praktický lékař měl očkovací látku slíbenou už šestkrát. Teď počítá s dovozem té od společnosti Johnson & Johnson příští týden. Dostat má padesát dávek. První půjdou k dvanácti nepohyblivým pacientům.

Lékař David Härtel měl původně seznam 190 pacientů čekajícících na očkování. „Nyní už jich zbylo osmdesát, protože řada pacientů, i těch starších a nemocných, už to nevydržela a přihlásili se do očkovacích center,“ popisuje.

Do center míří vakcína Pfizer a BioNTech – v květnu by jí do Česka mělo přijít téměř dva a půl milionu dávek. Moderny pak přes 350 tisíc. Od výrobců AstraZeneca a Johnson & Johnson se čeká dohromady 200 tisíc dávek. Ty půjdou do ordinací praktiků.