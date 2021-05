Reportéři ČT: Hamáčkova nejasná cesta do Moskvy. Co všechno odhalily Vrbětice?

video Reportéři ČT: Hamáčkova nejasná cesta do Moskvy

Hamáček měl v plánu jet do Moskvy domluvit dodávku neschválených vakcín Sputnik V, přestože v té době už řadu dní věděl, že ruští agenti GRU provedli ve Vrběticích útok na muniční sklad, při kterém zemřeli dva lidé.



Místo cesty do Moskvy se ale v sobotu 17. dubna navečer konala tisková konference, na které nečekaně zazněla informace o útoku na českém území. Od té doby je jeho cesta do Moskvy obestřená nejasnostmi a sám Hamáček ji začal vykládat jako zastírací manévr, jak odpoutat pozornost Kremlu od českého vyšetřování.