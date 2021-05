Arenberger podle Seznamu nepřiznal miliony z klinických studií. Žádné jsem nevydělal, kontroval ministr

Podle Seznamu se nynější ministr zdravotnictví Petr Arenberger věnoval od roku 2001 ve své kožní ordinaci studiím a v posledních třech letech jejich počet výrazně vzrostl. Server upřesnil, že podle jeho zdrojů inkasovala Arenbergerova ordinace 150 až 200 tisíc korun na pacienta a zapojila se do 38 studií. Že by to znamenalo, že má miliony, které nepřiznal, však ministr odmítl.

„V uvedených letech jsem z této činnosti zisk negeneroval. Proto se také nemohl objevit v mém majetkovém přiznání,“ uvedl Arenberger. Ozřejmil, že klinický výzkum, který předchází schvalování nových léků, vyžaduje sběr a vyhodnocování velkého množství dat a konzultační činnost. „Tato činnost má nejen výnosy, ale i dost velké náklady. V rámci těchto projektů se platí spolupracovníci, studijní koordinátorky a řada dalších věcí,“ upozornil.

Aby situaci vysvětlil, vyzval Arenbergera před jednáním vlády také premiér Andrej Babiš (ANO), který ho do svého kabinetu dosadil.