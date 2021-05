ŽIVĚ: Poslanci rozhodují o stavebním zákoně. K Hamáčkově cestě se vrátí potom, nebo až pozdě odpoledne

Základem by měl být komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru, který předpokládá, že celá stavební správa přejde pod stát. Opozice má však vůči návrhu velké výhrady. Části stran se záměr na vyčlenění stavebních úřadů z radnic – kde zatím fungují v rámci přeneseného výkonu státní správy – nelíbí.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) v úvodním slově hájila vytvoření nového, samostatného stavebního úřadu. „My musíme trvat na podobě, kterou předložil hospodářský výbor. Protože alfa a omega nového zákona je dodržování lhůt,“ uvedla Dostálová. Důležitá je podle ní zastupitelnost úředníků, která v současném modelu není možná. „Pro nás je zcela zásadní, aby úředníci byli zastupitelní, aby se už nikomu nikdy nestalo, že přijde na stavební úřad a dočká se nápisu 'pro nemoc zavřeno',“ zdůraznila.

Po ní vystoupil předseda Pirátů Ivan Bartoš, podle kterého hrozí několikaměsíční paralýza stavebních řízení kvůli stěhování a převádění agendy. „Nejvyšší stavební úřad možná zdědí nebo od někoho dostane nějaký objekt, ale znamená to stěhování. (…) Zároveň to znamená stěhování úředníků, ale ne jen fyzicky z místa, kde normálně fungují, ale také pod služební zákon,“ dodal. Navíc míní, že bude vytvoření nové soustavy stavebních úřadů nákladné. Odkázal na starší analýzu ministerstva vnitra, z níž vyplývá, že bude stát asi 20 miliard korun. Zdůraznil, že se nedomnívá, že by stavební zákon urychlil schvalování staveb.

Odpoledne ve 14:30 sněmovna dosavadní 98. schůzi přeruší, protože má na programu mimořádnou 101. schůzi. Na jejím programu jsou vládní ekonomické předlohy. Jde například o zrušení osvobození od DPH při dovozu levnějších zásilek z internetových obchodů mimo Evropskou unii a o novelu, podle které bude moci Česká národní banka požadovat po bankách změnu auditora, pokud svým jednáním poruší povinnosti dané zákonem o auditorech.

Hamáčkova cesta přijde na řadu možná až pozdě odpoledne

Podle toho, jak dlouho bude jednání o stavebním zákonu trvat, vrátí se poslanci k projednávání Hamáčkovy cesty buď po něm, nebo až po odpolední mimořádné schůzi. Jisté je, že na jednání nevystoupí premiér Andrej Babiš (ANO), který se z jednání sněmovny omluvil na celý den.

Informaci serveru Seznam Zprávy, podle níž Hamáček zamýšlel vyměnit informace o útoku ve Vrběticích za dodávky vakcíny Sputnik V, poslanci řešili na uzavřeném jednání už v úterý, k závěru ale nedospěli. Do Poslanecké sněmovny dorazili i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, policejní prezident Jan Švejdar i šéf Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka. Podle zúčastněných ale nevystoupili.

Ministr vnitra Hamáček tvrdí, že článek o zamýšlené cestě do Moskvy je plný lží a spekulací. Poslancům dle svých slov popsal sled událostí. „Kdo tomu rozumět chce, tak tomu rozumí, a kdo nechce, tak tomu neporozumí, ani když to vysvětlím třikrát,“ konstatoval.

Poslanci opozičních ODS, KDU-ČSL a TOP 09 tvrdí, že neveřejné jednání přerostlo ve vzájemné osočování. ČSSD před středeční schůzí sněmovny avizovala, že podpoří pokračování schůze. Úterní jednání označila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) za cirkus a blamáž.