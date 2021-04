Policie navrhla obžalovat muže, který měl vydírat Babiše. Hrozí mu až osm let vězení

Obviněný muž žil ve Španělsku, které ho do Česka předalo na základě evropského zatýkacího rozkazu. Český soud ho následně poslal do vazby, a to kvůli obavám z útěku nebo z opakování trestné činnosti.

Na případ upozornil koncem února sám Babiš, který v televizním diskusním pořadu uvedl, že existuje člověk, který chce zastřelit jeho i jeho rodinu. Řekl, že policie ho o věci informovala letos 8. ledna a následně střežila jeho dům. Premiérova manželka poté odcestovala do Dubaje a její snímky ze zahraničí se objevily na sociálních sítích. Babiš dal její cestu do souvislosti s výhrůžkami, podle něj se doma bála.

Babiš dostal omluvu poštou

Premiér později doplnil, že mu obviněný muž zaslal omluvný dopis a že dotyčnému odpustil. K případu podle vlastních slov vypovídal na policii, jeho manželka Monika nikoliv.

Španělský server NIUS v polovině února napsal o zadržení hledaného Čecha, kterého česká policie podezírá z výhrůžek smrtí Babišově manželce a synovi. Údajně po Babišovi chtěl, aby do pěti dnů podal demisi.