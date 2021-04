Koalice Spolu nemá plán B, shodli se Vondráček a Filip. Podle Jurečky jsou volby na začátku prázdnin stihnutelné

Koalice Spolu podle Jurečky jasné kroky představila. Nasbírat hlasy pro mimořádnou schůzi, na té chce hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě a poté hlasovat i o rozpuštění Poslanecké sněmovny. „My předpokládáme, že tento týden by měl být schválen volební zákon a odeslán prezidentovi. Než bychom donesli listinu s podpisy, tak by s vysokou pravděpodobností už měl být podepsaný prezidentem,“ vysvětlil Jurečka. Myslí si, že možné předčasné volby na začátku letních prázdnin jsou stihnutelné.

„Je to pouze politický krok, který destabilizuje stát. To, že už netolerujeme v současné době vládu, neznamená, že chceme destabilizaci státu a další ústavní krizi, která tady hrozí,“ prohlásil Filip. Komunisté vypověděli dohodu o toleranci vlády, kterou měli uzavřenou s hnutím ANO, před dvěma týdny.

Filip stejně jako Vondráček si ale stojí za tím, že pravicová opozice vůbec neví, jak by měla vypadat budoucnost státu, pokud by vláda přišla o důvěru. „Oni nemají plán B. Koalice, když vyvolá hlasování o nedůvěře, tak by měla vědět, jak dál. Neznám žádný krok, kdy by pravicová opozice jednala s ostatními, když nemá většinu ve sněmovně, aby získala důvěru ta vláda, kterou by chtěli představit prezidentovi,“ sdělil Filip.

Ústavní krize

Koalice Spolu, která ve sněmovně disponuje 40 mandáty, chce hlasy pro svolání schůze hledat pouze mezi demokratickou opozicí. Piráti i Starostové ale podobné plány odmítají, zdůrazňují cestu rozpuštění Poslanecké sněmovny.

„Není volební zákon. Dokud nebude vyhlášen ve sbírce zákonů, tak do té doby ten, kdo navrhne hlasování o rozpuštění sněmovny, v podstatě říká, že chce ústavní krizi, která nebude mít jiné vyústění než neomezenou vládu Senátu, a to je podle mého soudu nemožné,“ poznamenal Filip.

Šéf lidovců Jurečka si myslí, že je teď nelogické rozpouštět sněmovnu, když vláda důvěru stále má. „Ještě stále má premiér možnost přijít do sněmovny a říct si o tu důvěru sám,“ doplnil.

Vondráček se ale ohradil. Považuje za nelogické, aby sám premiér šel sněmovnu žádat o důvěru a navíc v takové době, jako je právě tato. „Zkrátka máme volební rok. Jsme v situaci, kdy nemáme volební zákon, kdy covid ještě nemáme stále za sebou,“ uzavřel.