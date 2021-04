Michal Hašek bude náměstkem na ministerstvu vnitra, nahradí Jakuba Kulhánka

Náměstkem na ministerstvu vnitra se po odchodu Jakuba Kulhánka (ČSSD) do čela diplomacie stal bývalý předseda Asociace krajů Michal Hašek (ČSSD). Oznámil to vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Výběrové řízení na šéfa legislativní sekce vyhrál po odchodu Petra Mlsny do čela Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Vokáč.