K osobnímu setkávání se vrátila jen třetina psychoterapeutů. I tak je o jejich služby velký zájem

Jsme na maximu kapacit, shodují se terapeuti

Pandemie koronaviru se výrazně podepisuje na psychickém zdraví Čechů. Potvrzuje to i Národní ústav duševního zdraví, podle kterého se s duševním onemocněním potýkal v květnu 2020 každý třetí dospělý. Situace se navíc podle odborníků od té doby ještě zhoršila. Dosvědčují to i oslovení psychoterapeuti, kteří pozorují zvýšený zájem o své služby.

„Jsem na úplném maximu kapacit. V únoru jsem nabírala rekordní počet nových klientů, skoro třikrát více než v předchozích letech,“ líčí Čechová. „V posledních dvou měsících jsem zaznamenala velký nárůst a zájemce jsem odkazovala na ty kolegy, kteří mají ještě volno,“ souhlasí Vlasáková Charyparová. A plno hlásí i Michal Petr, podle něhož lidé navíc přicházejí s vážnějšími problémy. „Často jde o páry, které řeší potíže ve vztazích. A přes počítač o tom mluvit nechtějí, protože žijí v jedné domácnosti,“ říká.

To dokládá i průzkum ČAP, podle něhož se pouze třetina z psychoterapeutů, kteří obnovili osobní setkávání, vídá s klienty u nich doma, na jejich pracovišti či venku na procházce. V on-line prostředí plánuje po návratu do normálu zůstat minimum respondentů, i když některým klientům to podle oslovených terapeutů může vyhovovat. „Nechce se jim cestovat. Nebo se v domácím prostředí lépe uvolní, zatímco v osobním kontaktu by s tím u některých témat mohli mít problém,“ konstatuje Petr.

Část terapeutů má stále zavřeno, výjimka se jich netýká

Někteří psychoterapeuti se navzdory uvolnění opatření s klienty setkat nemohou. Podle průzkumu ČAP jde asi o pětinu respondentů, kteří nejsou vzděláním psychologové a mají jiné typy živností. „Absolvovali ale stejnou psychoterapeutickou průpravu,“ upozorňuje Čechová.

Jednou z nich je Kamila Kudlvasrová ze středočeské Nelahozevsi. „S klienty se vidíme přes video nebo si voláme, osobně to stále nejde. Netuším, proč nám to vláda nepovolila a vypadli jsme,“ přemýšlí členka psychoterapeutické asociace, u níž čeká na otevření ordinace asi desetina zákazníků. „Pro lidi s rodinou není snadné najít chráněný prostor, jiným to ale vyhovuje a byli jsme v kontaktu na dálku i před pandemií,“ poukazuje na různé postoje klientů.

Také ona pociťuje větší zájem o psychoterapeutické služby, kapacity podle svých slov ale ještě má. „Lidé nevědí, kdy to skončí, a přestávají to zvládat. Dřív si mohli jít zaplavat nebo se potkat s kamarády, ale teď o tyto psychohygienické zdroje přišli,“ domnívá se a podtrhuje důležitost naděje, kterou už lidé často ztrácejí. „Kvůli nim doufám, že budu moci co nejdřív otevřít,“ dodává.