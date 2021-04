Odvolací soud potvrdil řidiči mustangu za tragickou srážku tři roky vězení

Dvaatřicetiletý Chaura se odvolal proti tříletému trestu vězení a náhradě škody, které mu loni v prosinci uložil Okresní soud v Trutnově. Pozůstalým a dalším poškozeným má Chaura zaplatit přes 1,3 milionu korun. Trutnovský soud mu také na deset let zakázal řídit auta. Odsouzen byl za usmrcení z nedbalosti a za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozil mu trest od dvou do osmi let vězení.

Úterní verdikt soudu Chaura přímo nekomentoval. „Upřímně se omlouvám pozůstalé rodině. Je to tragédie, která se nedá odčinit,“ řekl při odchodu ze soudní síně.

Nehoda se stala 21. září 2019. Chaura jel od Vrchlabí směrem na Špindlerův Mlýn a v pravotočivé zatáčce se v protisměru čelně střetl se Škodou Rapid, kterou řídil Jakubů. Chaura vezl dvanáctileté dítě. Oba skončili s lehkými zraněními v nemocnici.

Opakované přestupky

Vinu na nehodě Chaura nezpochybňoval. Jeho obhájce navrhl, aby Chaura dostal podmíněný trest. Zdůvodňoval to především rodinnými poměry obžalovaného, který má v péči tříletého syna. Chaura se podle obhajoby také snažil svůj čin odčinit, když například pracoval v době nouzového stavu v nemocnici.

Podle odvolacího soudu není tříleté vězení nepřiměřeně přísným trestem. Předseda senátu při líčení konstatoval, že Chaura byl v minulosti osmkrát potrestán za přestupky při řízení aut. Například se na přechodu pro chodce srazil s jiným autem, jako účastník nehody ji neoznámil, v obci překročil povolenou rychlost o 40 kilometrů v hodině či na dálnici o 34 kilometrů. Úřady mu několikrát vyslovily zákaz řízení.

Proti verdiktu okresního soudu se odvolal i zmocněnec poškozených, a to kvůli nedostatečné výši přiznaného odškodného pro pozůstalé. Krajský soud i toto odvolání zamítl a soudem přiznané náhrady označil za postačující. Poškození kromě peněz, které mají dostat od Chaury, již podle sdělení soudu obdrželi plnění od pojišťovny v souhrnné sumě 6,5 milionu korun. Se zbytkem nároku okresní soud žadatele odkázal do občanskoprávního řízení.

Bez zdrojů

Chaurův obhájce uvedl, že jeho klient nemá takové zdroje, aby mohl odškodné zaplatit. Předložil soudu dokument, že Chaura byl při jízdě v Krkonoších služebně, takže pozůstalí by se měli náhrady domáhat po jeho tehdejším zaměstnavateli, prodejci automobilů Auto IN Pardubice. Odvolací soud to neakceptoval.

V den nehody se Chaura účastnil akce setkání majitelů aut Ford Mustang nazvané Mustangem na střechu Krkonoš. Speciálně upravený mustang měl půjčený od pardubického dealera vozů Ford, společnosti Auto In. Podle obžaloby se Chaura při cestě z Benecka přes Vrchlabí do Špindlerova Mlýna snažil dojet jiný mustang před sebou.