Současná diplomatická krize nebude mít dopad na naše životy, říkají Rusové oslovení ČT

Například autolakýrník Vitalij Zeidler žije v Karlových Varech už skoro tři roky, do Česka přijel právě kvůli práci. Lidé v Česku jsou podle něj vlídní, víkendové zprávy o zapojení ruských agentů do výbuchů ve Vrběticích ho překvapily. „Ta situace není dobrá. Já si myslím, že je to agrese z Ruska. Za celou dobu, co žiji tady v Česku, jsem nikdy neviděl agresi ze strany Čechů,“ uvedl.

Zeidler si myslí, že Karlovy Vary, které jsou oblíbeným turistickým cílem jeho krajanů, touto kauzou neutrpí. Právě v západočeském lázeňském městě žije po Praze nejvíce ruských občanů, kteří tam mají trvalé bydliště.

Natalia Kopteva, která pracuje v Praze jako prodavačka, opustila Moskvu už před dvanácti lety. Tvrdí, že odjela proto, že se obávala zhoršení situace v Rusku. Také ona je zklamaná současným sporem mezi Českem a Ruskem, věří však, že se situace brzy uklidní. „Myslím, že situace bude řešena diplomaticky a nebude znamenat velké ekonomické problémy,“ řekla.