Nový ministr, staré chyby. Podle novinářů má Arenberger rád pozornost, první týden ale příliš nezářil

Hned několik přešlapů v prvních dnech ministrování rozpustily naději, kterou někteří novináři do lékaře Petra Arenbergera vkládali. Jen co v křesle vystřídal Jana Blatného, měnil opatření ohledně počtu lidí, kteří se mohou setkat venku, musel vysvětlovat, jak to myslel s rektálním testováním dětí na covid-19 a s výrokem, že „když budeme zlobit, budeme v létě nosit respirátory“. S ministerstvem vnitra se navíc začal přít o to, zda policisté mohou nařízení ohledně shromažďování kontrolovat.

„Prvních sedm dní je komunikace nového ministra zdravotnictví sérií katastrof. Petr Arenberger bude už navždy ministrem rektálního testování dětí. Ať už ta věc vznikla jakkoliv, z marketingového hlediska to tak rozhodně bude,“ hodnotí mediální obraz nového ministra Petr Malecký ze serveru Hlídací Pes.

Podle komentátora Hospodářských novin Petra Honzejka fázi velkého očekávání vystřídala fáze gigantického zklamání. „Když chcete zlepšit komunikaci, tak přece nemůžete přijít s tím, že v jednu chvíli řeknete, že může na jednom místě sportovat dvacet lidí, pak řeknete, že vlastně ne, že dva lidi, a ve finále, že to může být šest skupin po dvou lidech,“ říká Honzejk.

Vstřícnější, štědřejší, důvěryhodnější

Na rozdíl od jeho předchůdce v čele resortu novináři Petra Arenbergera už řadu let znají. V médiích často vystupoval v pozici respektovaného dermatologa, zpravodajství každý rok plní také jeho akce Stan proti melanomu, která šíří osvětu ohledně kožních nádorů. „Působí na mě, že se rád vyhřívá ve světle reflektorů,“ říká o něm například editor zpravodajství Českého rozhlasu Jan Dražan.

To se o Janu Blatném neříkalo. Často byl kritizován za projev, který byl podle řady diváků svých vystoupení nudný, dlouhý a odborný. „Arenberger je v komunikaci mnohem vstřícnější, štědřejší a důvěryhodnější, což je důležité pro takovou autoritu. Na druhou stranu, v rovině srozumitelnosti a plánování, co bude do budoucna, zatím nepřesvědčil,“ hodnotí ho Eliška Káčerková z Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Někdejší mluvčí ministerstva zdravotnictví a dnes šéfredaktor Zdravotnického deníku Tomáš Cikrt ale upozorňuje, že za některé chyby Arenberger nemůže. „Všichni víme, že do komunikace zasahuje premiér, který je nepředvídatelný a má svou komunikační linku, která se někdy bije s tou ministerskou,“ říká. „Teď je to pro ministra velice nepříjemná situace, protože odpovídá na věci, o kterých nerozhodl, které neřešil a do kterých najednou spadnul,“ dodává Cikrt.