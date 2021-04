Přibylo dalších 1159 nakažených koronavirem, sobota byla nejmírnější od září

Protože výpočet zohledňuje uplynulých dvanáct dnů – srovnávají se dvě sedmidenní období, ale s dvoudenním průnikem – již by se Velikonoce neměly projevovat. Je nyní na hodnotě 0,71, což je o desetinu méně než na konci pracovního týdne a více než o desetinu méně než před Velikonoci. Při zanedbání období od 2. do 16. dubna je reprodukční číslo nejnižší od poloviny ledna.

Tempo očkování v sobotu po předchozích rekordech zmírnilo. Dávku za sobotu do večera dostalo 23 958 lidí, o týden dřív to bylo 29 994 naočkovaných.

Dosud nejvyšší od prosincového začátku očkování je čtvrteční počet 70 883 dávek, v pracovních dnech končícího týdne zdravotníci aplikovali v průměru téměř 65 tisíc dávek. Počty jsou tak stále nižší než v polovině března uváděl premiér Andrej Babiš (ANO), který mluvil o cíli očkovat po Velikonocích sto tisíc lidí denně.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) ve čtvrtek na Twitteru ale uvedl, že od dubna do června by mělo do Česka přijít 1,179 milionu dávek vakcíny od výrobce Pfizer/BioNTech navíc proti plánovaným dodávkám. „Postupně tak budeme očkovat i přes sto tisíc dávek denně,“ sdělil.

Ukončené druhou dávkou má očkování víc než 856 tisíc lidí, celkově zdravotníci podali 2,449 milionu dávek.