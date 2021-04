Cesta do Moskvy není jedinou možností jednání o vakcíně, míní Vondráček. Podle Kupky situace poukazuje na vládní chaos

„V situaci, kdy se vyostřuje napětí mezi Ruskem a Spojenými státy, kdy jsou tu Dukovany, to je absolutní projev amatérismu ze strany pana místopředsedy Hamáčka. A pak tu jsou podivné kroky premiéra,“ řekl Kupka. Upozornil na to, že premiér informaci sdělil prostřednictvím médií a vicepremiér se k ní nevyjádřil.

Vondráček podotkl, že cestu oznámil Hamáček ze své iniciativy. Připustil, že komunikace mezi premiérem a vicepremiérem chyběla. „Vláda má samozřejmě víc možností a víc kanálů, kterými jednat. To znamená, že cesta do Moskvy není jediné, co přichází v úvahu. Můžeme využít třeba diplomatický aparát,“ navrhl jeden z možných důvodů zrušení cesty. „Myslím si, že pan premiér společně s panem vicepremiérem vyhodnotili, že účelu lze dosáhnout i jinak, že cesta není nezbytná,“ dodal.

O cestě chtěla diskutovat na pátečním zasedání sněmovny část poslanců. Zařazení bodu na program schůze ale zablokovali sociální demokraté, ANO, SPD a KSČM. „Jestliže je namístě vyhodnocovat nějakou cestu, tak spíše, až se ten politik z cesty vrátí,“ okomentoval Vondráček.

Plán cesty byl podle něj transparentní. „Já si myslím, že je spíše na pováženou, kolik let už český ministr zahraničních věcí nebyl v Moskvě,“ podotkl s tím, že Rusko je těžký partner na vyjednávání a vztah s ním je složitý.

„Vláda má zájem zajistit vakcinaci v České republice. Vidíme na příkladu Rakouska nebo některých německých spolkových zemí, že Sputnik V je poměrně pozitivně hodnocen prestižními časopisy, že je to jedna z možností, jak urychlit vakcinaci a zachránit lidské životy,“ řekl k záměru cesty Vondráček.

Podle Kupky ale informace o cestě chybí. „To, co my jsme požadovali, je vědět, jaký je mandát, jaká je mise, co je vlastně náplní té cesty,“ zdůraznil. Otázkou je pro něj také to, s kým se měla jednání uskutečnit.